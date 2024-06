La Slovénie soutien le plan marocain d’autonomie au Sahara

La Slovénie qualifie le plan marocain d’autonomie au Sahara de «bonne base pour parvenir à une solution définitive et consensuelle» au différend régional, sous les auspices du secrétaire général des Nations unies et de son envoyé personnel pour le Sahara occidental.

Une position exprimée dans le communiqué conjoint publié, ce mardi 11 juin à Rabat, à l’issue des entretiens entre le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita, et la vice-Première ministre et ministre slovène des Affaires étrangères et européennes, Tanja Fajon.

Les deux parties ont mis l’accent sur le rôle exclusif des Nations unies dans le processus politique, réaffirmant leur soutien aux résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU, y compris la résolution 2703 du 30 octobre 2023.

Ce soutien de la Slovénie à l’initiative marocaine d’autonomie au Sahara intervient deux semaines après la visite du Premier ministre slovène, Robert Golob, à Alger, marquée notamment par un nouveau dérapage des médias officiels algériens. Ils ont attribué au chef du gouvernement des propos sur la question du Sahara qu’il n’a pas tenus. Une intox immédiatement démystifiée dans un communiqué de la présidence du gouvernement slovène sur les sujets abordés, le 27 mai à Alger, par Golob avec ses interlocuteurs algériens.

La Slovénie est membre non-permanant du Conseil de sécurité. Son appui au Maroc est précieux alors que l’instance exécutive de l’ONU devra examiner la question du Sahara, en octobre prochain.