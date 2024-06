AMIC : Montant record avec plus de 3 milliards de DH de capitaux levés en 2023

L'Association marocaine des investisseurs en capital (AMIC) a récemment dévoilé le Rapport d'Activité 2023 du secteur du capital investissement au Maroc, une étude réalisée par le Cabinet Grant Thornton sous la supervision de la Commission études & statistiques de l'AMIC, présidée par Hassan Laaziri.

En 2023, les capitaux levés ont atteint un montant record de 3 009 millions de dirhams marocains (MMAD), soit plus du double des fonds levés entre 2012 et 2017, totalisant 9 879 MMAD sur la période 2018-2023. Les fonds transrégionaux ont dominé les levées, accaparant 78% des fonds depuis 2012, tandis que les investisseurs marocains ont augmenté leur contribution, représentant 45% des levées totales sur la période.

Les investissements en 2023 ont également enregistré un niveau record de 2 542 MMAD, réalisés par 12 sociétés de gestion. Le secteur des services, en particulier, a enregistré une croissance notable, représentant 41% des investissements entre 2018 et 2023. Sur le plan régional, près de 74% des investissements ont été réalisés dans la région de Casablanca-Settat.

Dans le domaine des désinvestissements, l'année 2023 a enregistré 12 actes pour un montant total de 1 012 MMAD. Au cours des six dernières années, entre 2018 et 2023, les désinvestissements ont considérablement augmenté par rapport à la période précédente, comptabilisant 4,622 milliards de dirhams, signe d'une activité soutenue sur le marché secondaire.

En termes de performance, le taux de rendement interne (TRI) brut moyen sur la période 2000-2023 s'élève à 12%, avec un multiple global de 1,9. La durée moyenne de détention des participations est de 5,8 ans. Les secteurs de la santé, des services et de la construction affichent les TRI les plus élevés avec respectivement 24%, 15% et 14%.