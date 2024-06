Football : Manchester United prêt à offrir entre 15 et 20 millions d'euros pour Youssef En-Nesyri

Manchester United s'apprête à faire une offre officielle à Séville pour acquérir Youssef En-Nesyri, attaquant des Lions de l’Atlas et du Séville FC. Selon les dernières informations relayées par le journaliste italien Rudy Galetti, le club anglais devrait proposer une somme comprise entre 15 et 20 millions d'euros pour l'international marocain.

À 27 ans, En-Nesyri a déjà donné son accord pour un éventuel transfert vers les Red Devils, dans le cadre d'un renforcement potentiel de l'attaque de Manchester United pour la saison à venir. Sous contrat avec Séville jusqu'en juin 2025, le joueur vise un nouveau défi dans sa carrière en rejoignant la Premier League.

