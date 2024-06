Tourisme : Royal Air Maroc relance la ligne Casablanca - Sao Paulo

Royal Air Maroc a officiellement annoncé ce vendredi 7 juin, via un communiqué de presse, la reprise de sa ligne aérienne directe entre Casablanca et Sao Paulo, à compter du 7 décembre 2024. Les vols seront disponible à la vente dès la semaine prochaine, le mercredi 12 juin.

La compagnie proposera trois fréquences hebdomadaires : les lundis, jeudis et samedis à 16h40, au départ de Casablanca, avec une arrivée prévue au Brésil à 22h20 (heure locale). Quant aux vols retour, ils s'effectueront de Sao Paulo les mardis, vendredis et dimanches à 00h20 (heure locale), atterrissant à Casablanca à 13h15 (heure locale). L'intégralité des vols directs sera opérée par des Boeing 787 Dreamliners.

«Nous sommes très heureux de reprendre la route aérienne directe Casablanca-Sao Paulo suspendue depuis la crise sanitaire», a déclaré Hamid Addou, Président-Directeur Général de Royal Air Maroc.

«Elle s’inscrit dans le cadre de notre plan de développement et permettra de renforcer notre réseau sur le long courrier et surtout de marquer notre retour sur le continent de l’Amérique Latine. Cette ligne facilitera le déplacement des touristes et hommes d’affaires des deux continents, tout en répondant aux attentes de touristes européens désireux de programmer des voyages combinés en Afrique et en Amérique Latine.»

La relance de cette ligne, reliant les capitales économiques et financières des deux pays, répond à la demande croissante des hommes d'affaires et des touristes des deux côtés de l'Atlantique. De plus, cette initiative soutient les grands projets du Royaume, y compris la Coupe du Monde de la FIFA 2030, qui sera organisée conjointement par le Maroc, l'Espagne et le Portugal.