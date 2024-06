Maroc - Arabie saoudite : Une potentielle coopération renforcée dans le secteur industriel et énergétique

Dans le cadre de sa visite à la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), ce mercredi 5 juin à Casablanca, le ministre saoudien de l'Industrie et des Ressources minérales, Bandar bin Ibrahim Al-Khorayef a rappelé l'importance d'une coopération renforcée entre l'Arabie saoudite et le Maroc dans des secteurs clés comme l'énergie et la pétrochimie.

Les discussions lors de la visite ont porté sur l'identification de projets industriels communs et ont encouragé les entreprises des deux pays à collaborer pour développer des initiatives conjointes qui contribueront à la croissance économique et à la création d'emplois dans les deux pays.

De son côté, le ministre saoudien a félicité le Maroc pour ses avancées économiques du Maroc, particulièrement dans les domaines industriels et miniers, et a exprimé le désir de diversification économique de son pays, en s'appuyant sur des partenariats stratégiques avec le Royaume. Selon lui, leurs aspirations communes sont reflétées dans des plans clairs comme "Saudi Vision 2030" et les réformes économiques au Maroc.

Il a ensuite mis en avant la vision industrielle de l'Arabie saoudite, axée sur douze secteurs clés, en soulignant les opportunités de collaboration avec le Maroc dans des projets innovants et stratégiques, tels que l’Expo 2030, la Coupe du Monde 2034 ou l'itinitative «Neom», mais aussi dans les domaines de la durabilité et de la sécurité nationale.

De son côté, Chakib Alj, président de la CGEM, a rappelé la récente visite à Riyad d'une délégation de plus de 100 entreprises marocaines, où des accords ont été conclus pour favoriser la coopération économique entre les deux pays. La CGEM s'engage à soutenir ces efforts et à faciliter la coopération entre les entreprises marocaines et saoudiennes, notamment via le Conseil d'Affaires maroco-saoudien.