Maroc : la DGSN lance la plateforme "E-Blagh" pour lutter contre la cybercriminalité

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a annoncé ce jeudi 6 juin, le lancement de la plateforme «E-Blagh», dédiée à la lutte contre la cybercriminalité. Ce site vise à offrir aux internautes une interface interactive pour signaler tout contenu numérique criminel ou violent, ou toute incitation à porter atteinte à la sécurité individuelle ou collective.

Accessible depuis n'importe quel appareil connecté, la plateforme garantit la stricte protection des données personnelles des utilisateurs, avec possibilité de signaler anonymement si désiré.

À travers cette plateforme, la sûreté nationale aspire à renforcer le sentiment de sécurité publique et à favoriser l'interaction entre l'institution sécuritaire et la société civile. Elle ambitionne également de développer des mécanismes efficaces pour contrer les crimes liés aux nouvelles technologies, garantissant ainsi un Internet plus sécurisé et avec moins de comportements criminels.

La DGSN place le citoyen en partenaire dans la lutte contre les menaces en ligne, mettant l'accent sur son devoir d'avertissement. Dès à présent, les citoyens peuvent accéder à la plateforme via le site électronique : « www.e-blagh.ma».