Marrakech : Gims lance un projet immobilier luxueux estimé à 1 MMDH

Le célèbre chanteur Gims se lance dans l'immobilier de luxe dans la région de Marrakech avec un projet ambitieux nommé «Sunset Village Private Residences», estimé à 1 milliard de dirhams (environ 90 millions d'euros). Plus de cent villas haut de gamme seront livrées d'ici 2026. Le projet immobilier, confié à Horizon Development, sera dirigé par l'architecte Lubna El Yazidi de l'agence Line Architectes.



Le 9 juin prochain, une présentation officielle du projet se tiendra au Selman Marrakech, un complexe de luxe voisin du site. Il réunira des personnalités du monde du divertissement, du sport, des affaires et de la politique, ainsi que des amis et des membres de la famille de Gims.



Le «Sunset Village Private Residences» offrira 118 villas luxueuses de 470 mètres carrés chacune, sur des terrains de 400 à 1200 mètres carrés, à proximité du désert d'Agafay et à dix minutes du centre de Marrakech.



Résidant à Marrakech depuis plus de dix ans, Gims souhaite contribuer au développement de cette ville qu’il affectionne particulièrement : «J’ai eu un coup de foudre pour Marrakech, le lieu, les habitants et l’atmosphère sur place», relate le journal Forbes.



Marrakech, destination prisée pour son tourisme, son artisanat ou encore son marché immobilier, voit son attractivité renforcée par l'accueil de la Coupe du Monde de la FIFA en 2030 et l’arrivée d’une ligne de train à grande vitesse reliant la ville à Casablanca.