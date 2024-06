Football : Brahim Díaz aspire à décrocher le Ballon d'Or

Fraîchement auréolé de ses succès avec le Real Madrid, le milieu de terrain Brahim Díaz se prépare à réaliser un exploit historique avec la sélection du Maroc. Ayant remporté la Supercoupe, la Liga et la Ligue des Champions cette saison, il aspire désormais à décrocher le Ballon d'Or africain, un trophée prestigieux sur le continent. «Ce serait un rêve de remporter ce Ballon d'Or et d'autres trophées avec la sélection alaouite », déclare t-il au journal sportif espagnol Marca.

Avec 45 matchs, 12 buts et neuf passes décisives cette saison, Brahim est devenu un candidat sérieux pour cette récompense, d'autant plus qu'il pourrait être le premier joueur du Real Madrid à obtenir ce titre, créé en 1970 par France Football et désormais sous l'égide de la Confédération Africaine de Football depuis 1992. Le joueur, qui a récemment débuté avec le Maroc, veut renforcer son impact lors des prochains matchs avec les Lions de l'Atlas. Il fera ses débuts dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 contre la Zambie.

Brahim arrive avec l’aura d'une «star absolue», selon les mots de son sélectionneur Walid Regragui. Il a également été mis en avant dans une campagne publicitaire d'Adidas où il cite Karim Benzema comme l’un de ses idoles.

Le joueur espère aider le Maroc, le pays de sa grand-mère, à se qualifier pour la Coupe du monde et à disputer la Coupe d'Afrique des nations (CAN 2025), prévue au Maroc. Depuis son intégration à la sélection marocaine, il a exprimé son désir d’aider et de promouvoir l’image de l’équipe nationale et de tout le continent africain.