2M : Le Comité parité et diversité souffle sa 10ème bougie

Le Comité parité et diversité de 2M a fêté, mardi 4 juin, ses dix ans de travail pour la promotion de l’égalité femmes-hommes, la diversité et l’inclusion. A cette occasion, une rencontre au siège de la chaîne a réuni des personnalités du monde des médias, de la société civile et des institutions. La rencontre a permis aussi de faire un retour sur cette première décennie, avec des projections vers l’avenir. «Cette journée est particulière pour nous toutes et tous. Nous sommes là pour célébrer les progrès réalisés, reconnaître les défis encore présents et renouveler notre engagement envers un avenir meilleur», a témoigné Khadija Boujanoui, présidente du Comité.

«Créé en 2013, sous l’impulsion de la direction générale de 2M, le Comité Parité, devenu en 2017, Comité Parité et diversité, s’est érigé au cours des dernières années comme un moteur de nombreuses initiatives visant à valoriser l’image de la femme en tant qu’acteur économique, social et politique, à promouvoir la diversité, le respect de la dignité, mais aussi à lutter contre toutes les formes de discriminations», rappelle un communiqué.

«La parité et l’inclusion ne sont pas simplement des slogans ; elles sont les piliers d’une société juste. Il est de notre devoir de poursuivre notre engagement et de continuer à avancer, ensemble, sur ce chemin de parité, de diversité et d’inclusion», a déclaré Salim Cheikh, directeur général de 2M. En dix ans, le CPD a en effet été derrière de multiples actions de sensibilisation dans les médias, l’écosystème de la publicité, aux questions de l’inclusion et de la déconstruction des stéréotypes.

C’est dans cette optique que dès le 8 mars 2014, le Comité a lancé «la Charte 2M pour la valorisation de l’image de la femme», puis les sites Expertes.ma en 2016, Africa Women experts en 2018, parallèlement à des ateliers de formation pour les femmes expertes. Depuis 2018, le Comité tient annuellement le Trophée Tilila, qui lutter contre l’image stéréotypée des femmes dans la publicité.

Par ailleurs, le Concours Tililab sensibilise les jeunes créateurs de contenus aux valeurs inclusives, tandis que Tilitalk’s, s’organise sous forme d’un cycle d’échanges entre les professionnels de la publicité autour de ces questions.

En 2020, le Comité a enrichi sa réflexion sur la notion de l’inclusion et de la non-discrimination, en publiant la «Charte 2M pour le handicap». En 2022, ce cadre a été renforcé avec un «Manuel pratique de lutte contre les discriminations dans les médias».