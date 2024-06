Bab Sebta : Arrestation d'un français par la DGSN pour trafic de drogues et possession d'armes

La police marocaine a procédé à l’arrestation d’un citoyen français, dimanche 2 juin à Bab Sebta. L’individu, recherché dans son pays, ferait l’objet d’un mandat d’arrêt international pour son implication présumée dans des activités criminelles, notamment le trafic de drogue et la possession illégale d’armes à feu. Selon la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) l’opération a été le fruit d’une coopération entre les autorités locales et internationales, visant à lutter contre le crime organisé et à renforcer la sécurité régionale.

#التعاون_الأمني_الدولي

باب سبتة.. توقيف مواطن من جنسية فرنسية ، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية لبلاده، لتورطه في قضايا تتعلق بترويج المخدرات وحيازة أسلحة نارية. pic.twitter.com/ke8wz6K9oi — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) June 2, 2024