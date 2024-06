Mauritanie : Le Polisario s’invite aux élections présidentielles

Le 29 juin, les Mauritaniens ont rendez-vous avec de nouvelles élections présidentielles. A l'approche de ce scrutin, le chef du Polisario a envoyé une délégation à Nouakchott, conduite par son conseiller Salek Beiba.

Dans la capitale mauritanienne, l’émissaire de Brahim Ghali a multiplié les réunions avec des chefs de partis politiques et des candidats indépendants aux prochaines présidentielles, rapporte l’agence de presse du Polisario SPS.

Beiba a eu des entretiens avec le président du Parti Insaf (Equité, la formation fondée en 2022 par l’actuel chef d’Etat Mohamed Cheikh Ould El Ghazouani), Mohamed Melainine Ould Eyih ; président du Rassemblement National pour la Réforme et le Développement (islamiste) ; le président des Forces du Progrès (gauche), Mohamed Ould Maouloud ; le président du Parti de l'Union et du Changement, Saleh Ould Hanena ; le président du Parti Rafah (Prospérité), Mohamed Ould Vall et la présidente du Parti Al Hiwar (Dialogue), Mme Falla Ment Miti.

La délégation du Polisario a égalemment rencontré des candidats indépendants, notamment Mohamed El Amin El Mortaji et le député et militant abolitionniste de l’esclavage, Biram Dah Abeid.