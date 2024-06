Maroc : La 3e édition du HAUT met à l'honneur la région de Ouirgane

L’Association Espoir pour le Sport & Développement Durable annonce la troisième édition du SONASID High Atlas Ultra Trail (HAUT). L’événement sportif se tient ce week-end, les 1er et 2 juin. Situé dans la région de Ouirgane et le Parc National de Toubkal, le HAUT attire des amateurs de Trail des quatre coins du globe.



Parmi les participants, figurent plusieurs élites marocains tels qu'Aziz Ichou, Omar Izesrati, Aziza Raji, Hajar Boukhou et Hasnaa Hamdouch, ainsi que Youssef Maskouk, encadré par l’Association Espoir pour le Sport & Développement Durable. De plus, le vainqueur homme et la vainqueure femme du HAUT42, Marocains ou d'origine maghrébine, auront l'opportunité de participer à la course de Sierre-Zinal en 2024, soutenus intégralement par l'ambassade suisse du Maroc.

Le HAUT propose des parcours de 10 à 120 kilomètres, avec des dénivelés allant jusqu'à 7000 mètres, adaptés à tous les niveaux :

HAUT®120 : 120 km avec un dénivelé positif de 6400 m et un dénivelé négatif de 7000 m, de Imlil à Ouirgane.

HAUT®80 : 80 km avec un dénivelé positif de 4500 m et un dénivelé négatif de 4800 m, de Imlil à Ouirgane.

HAUT®42 : 44 km avec un dénivelé positif de 2300 m et un dénivelé négatif de 3000 m, de Imlil à Ouirgane.

HAUT®21 : 21 km avec un dénivelé positif et négatif de 1000 m, en boucle au départ et à l'arrivée de Ouirgane.

HAUT®10 : 10 km avec un dénivelé positif et négatif de 500 m, en boucle au départ et à l'arrivée de Ouirgane.

Cette année, en réponse au séisme dans la région d'Al Haouz, le SONASID Kids Trail accueillera 150 enfants issus de cette contrée, pour promouvoir l'importance de pratiquer une activité physique. D'autres initiatives engagées incluent le soutien à la création d'une coopérative féminine à Tekent pour soutenir la production de tapis berbères et de produits locaux, mais aussi un projet d'assainissement au douar Amesker pour améliorer les conditions de vie locales et enfin, une action de sensibilisation aux bienfaits du sport pour les jeunes élèves par la distribution d'équipements sportifs dans une école primaire à Ouirgane.

Ainsi, le SONASID High Atlas Ultra Trail contribue de manière positive au développement sportif, social, touristique et économique de la région, comme en témoignent les hébergements complets entre Ouirgane et Imlil pour le week-end.