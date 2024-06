Industries militaires : Le Maroc franchit un nouveau pas

Après avoir approuvé, en août 2020, le cadre juridique relatif à l’émergence d’une industrie locale d’armement, le Maroc met à la disposition des constructeurs intéressés le foncier.

Le conseil des ministres, du 1er juin, présidé par le roi Mohammed VI, «a adopté un projet de décret portant création de deux zones d’accélération industrielle de défense visant à mettre en place de zones industrielles pour accueillir les industries de défense relatives au matériel et aux équipements de défense et de sécurité, aux armes et munitions», indique le cabinet royal dans un communiqué.

Pour rappel, la société israélienne BlueBird Aero Systems prévoit de lancer au Maroc une usine de production de ses drones. Une annonce faite, mi-avril, par son PDG, Ronen Nadir, dans des déclarations à un média hébreu. Le démarrage de l’unité d’armement est prévu «dans un avenir proche», avait-t-il précisé.

L’accord de coopération militaire entre le Maroc et Israël, signé le 24 novembre 2021 à Rabat, avait en effet consacré un volet à l’émergence d’une industrie militaire au royaume, avec le concours de l’expertise israélienne. Une ambition que le Maroc a publiquement revendiquée avant même la reprise de ses relations avec l’Etat hébreu, actée le 10 décembre 2020.