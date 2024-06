Diaspo #340 : Samia Benchaou inspire confiance à travers la mode du hijab

Samia Benchaou a toujours été passionnée par la mode, où elle trouve une confiance en soi et un moyen d’exprimer sa personnalité excentrique. Même lorsque Samia a embrassé sa foi musulmane et adopté le hijab, son talent pour l’habillement n’a pas disparu.

Née au Danemark d’une mère danoise et d’un père marocain, Samia n’a cependant jamais envisagé de faire carrière dans la mode. En grandissant, elle a simplement été consciente de son attrait pour les styles vestimentaires colorés et originaux.

Élevée par sa mère après la séparation de ses parents, Samia a exploré son identité musulmane au début de la vingtaine. Trois ans après s’être mariée et être devenue mère au foyer, elle a retrouvé l’envie de se recentrer sur sa première passion.

«Avec la maternité, j’étais tout le temps à la maison avec mes enfants», raconte la fashionista, qui confie par ailleurs avoir eu des difficultés scolaires. «Je n’en gardais pas une belle expérience, donc je ne voulais pas y retourner», se souvient-elle.

Maman et fashionista

En 2019, alors que ses enfants ont grandi, Samia a commencé à se questionner sur ses autres objectifs de vie, outre le fait d’être mère. «Je me suis demandée ce que j’étais en train de faire et ce que je voulais faire de ma vie. L’une de mes amies m’a proposé de me lancer dans la mode, puisque je suis tellement doué», nous confie-t-elle.

C’est ainsi que Samia a rejoint une école de mode, bien décidée à devenir styliste. Le démarrage de ses cours a cependant coïncidé avec la pandémie de Covid-19, limitant ses possibilités de faire une immersion totale dans le domaine, ou de côtoyer d’autres stylistes de plus près.

Mais étant bien consciente de son potentiel, cette mère de trois enfants n’a pas cédé aux obstacles. Elle décide même de tracer sa propre voie en tant que styliste voilée, en commençant par se rendre aux rendez-vous de mode. Peu à peu, elle se faire connaître lors des fashion week.

Mais les efforts de Samia n’auront pas suffi. Elle explique que monde de la mode danois s’apparente à un «club fermé», surtout pour une femme qui porte le voile. Tout en travaillant dur pour réaliser ses rêves, Samia a par ailleurs décroché un emploi dans le plus grand centre commercial de Scandinavie, entourée de marques haut de gamme.

«J’y ai exercé pendant un an en tant que personal shopper. C’était un moment de fierté pour moi, en tant que première hijabi à travailler là-bas», déclare-t-elle à Yabiladi.

Un succès à travers les réseaux sociaux

Après des années dans l’industrie de la mode, Samia a décidé de tirer parti du public plus large des réseaux sociaux. Au cours du ramadan de l’année 2024, elle commence à publier des reels quotidiens sur Instagram et TikTok. Elle y propose des combinaisons de vêtements pour les femmes portant le voile, de manière à personnaliser leur garde-robe en étant audacieuses et dans l’air du temps.

A sa grande surprise, Samia a vu ses vidéos devenir virales. «Je me suis dit pourquoi ne pas essayer Instagram ? Finalement, j’ai eu le succès que je souhaitais», nous confie-t-elle. En effet, les contenus de la fashionista se sont démarqués du lot. Filmés dans son salon, ils ont trouvé un écho auprès d’un large public de jeunes femmes portant le hijab mais hésitant à faire usage de la mode comme un moyen d’affirmation.

Samia a réussi à défier les normes, démontrant ainsi que s’habiller dans un style simple, coloré mais excentrique à la fois était bien possible.

«Je pense que ce qui a attiré le plus, c’est ma personnalité. Mon style et ma personnalité sont une combinaison. Quand j’ai fait ces vidéos, les internautes ont pu découvrir ma personnalité, au-delà de mon habilement en lui-même.» Samia Benchaou

Avec plus de 2 000 abonnés sur Instagram et des millions de vues sur ses reels, la styliste a inspiré beaucoup de jeunes femmes à adopter une tenue vestimentaire affirmée, tout en étant voilées. «J’ai reçu beaucoup de retours, de la part de non-musulmanes inspirées par l’idée de s’habiller plus modestement, mais aussi de femmes portant le voile et inspirées par ajouter plus de couleurs à leur garde-robe», souligne-t-elle.

Surmonter les attaques et aller de l’avant

Malgré son clinquant, le monde de la mode en ligne a aussi des côtés négatifs. Samia reconnaît avoir reçu des avis mitigés, voire des commentaires haineux. «Dans la communauté musulmane, il y a des gens qui aiment mon style, tandis que d’autres le trouvent ridicule ou le repoussent», nous dit-elle. «Mais il y a aussi une ‘police du haram’, qui me laisse des commentaires du genre : ‘c’est haram, tu n’es pas un hijabi’ !», plaisante-t-elle.

Malgré les critiques, Samia est aujourd’hui satisfaite d’avoir réalisé son rêve de franchir les barrières. A ce titre, elle espère inspirer davantage de filles portant le voile, en les poussant à embrasser leur singularité. Par ailleurs, elle plaide pour une industrie de la mode plus inclusive, tout en espérant que ses vidéos encourageront les marques d’habillement à mieux répondre aux besoins des femmes voilées.

«Je me souviens qu’en 2019, lorsque je suis allée à une fashion week de Copenhague, je n’ai vu qu’une seule femme voilée parmi les présents», nous raconte-t-elle, tout en soulignant que «les choses commencent à changer». Cependant, elle déplore le fait de «devoir faire pression sur les grandes enseignes de mode pour qu’elles soient plus inclusives, alors qu’elles savent que nous existons». «Elles ne veulent pas que nous soyons visibles», a-t-elle constaté.

Pour toutes ces raisons, Samia est décidée à continuer à publier des vidéos inspirantes combinant mode et voile. Elle porte également l’ambition de prendre part à des événements de fashion au Maroc, son pays d’origine.