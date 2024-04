SIAM 2024 : Le Brésil ouvre son marché aux agrumes du Maroc

Le marché brésilien s’ouvre aux exportations des agrumes du Maroc, particulièrement les clémentines et les mandarines, en vertu d’un plan d’action signé entre l’Office national de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) ministère de l’Agriculture et de l’élevage (MAPA) du Brésil, en marge de la 16e édition du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM).Ce cadre énumère «les conditions et les exigences phytosanitaires d’exportation des agrumes marocains vers le Brésil». Son objectif est ainsi d’«atténuer les risques phytosanitaires» en appliquant les exigences en la matière. Jeudi à Meknès, le ministre marocain de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohammed Sadiki, a coprésidé la cérémonie officielle à cet effet, avec l’ambassadeur du Brésil, Alexandre Parola.

Un communiqué du département marocain indique que ce cadre est le fruit de négociations techniques menées entre l’ONSSA et les services phytosanitaires du ministère de tutelle au Brésil, pour la finalisation du processus. «Le Brésil est un grand marché avec un fort potentiel. Les exportations des agrumes marocaines, réalisées à contre-saison de la production brésilienne, constituent une opportunité réelle pour augmenter les exportations marocaines» vers les pays de l’Amérique latine, souligne la même source.

Le Maroc exporte plus de 600 000 tonnes d’agrumes vers le monde, dont 23% vers le continent américain.