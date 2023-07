Essaouira - Tel-Aviv : L’ONMT et Arkia officialisent la liaison aérienne directe

Les villes d’Essaouira au Maroc et Tel-Aviv en Israël seront reliées par un vol direct dans les deux sens, à partir de septembre prochain, en vertu d’un accord entre l’Office national marocain du tourisme (ONMT) et la compagnie aérienne Arkia. Dans le cadre du lancement de cette ligne, le transporteur mettra en place une offre de 11 000 sièges, via Airbus 321. Par ailleurs, la compagnie israélienne doublera sa capacité sur Marrakech, avec 22 000 sièges.

Pour Adel El Fakir, directeur général de l’ONMT, ce partenariat illustre la dynamique positive entre les marchés des deux pays. «Les progressions à fin juin 2023 au départ du marché israélien sont importantes et nous sommes conscients de la pérennité de cette dynamique via la multiplication des connections directes avec les différentes destinations touristiques marocaines», a-t-il déclaré.

Essaouira, dont la médina est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2001, se distingue par port de pêche, sa plage et son histoire rattachée à la musique gnaoua, dont elle accueille annuellement le festival international. L’ONMT rappelle que la cité des Alizés est aussi chargée de mémoire judéo-marocaine, avec son quartier du Mellah et ses synagogues.

Pour promouvoir la ligne directe qui reliera la ville à Tel-Aviv, l’ONMT a mis en place un dispositif de communication conjoint avec Arkia, déployé sur plusieurs médias et supports, axé sur les atouts touristiques d’Essaouira.