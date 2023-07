Tanger : Arrestations pour publication de fake news et incitation à la migration irrégulière

Les éléments de la police judiciaire des villes de Tétouan, Fnideq et Tanger, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), ont interpellé, vendredi soir, trois individus âgés de 18 à 20 ans, pour publication présumée de fake news et de contenus numériques incitant à l’émigration irrégulière. Les services de veille informatique relevant de la Sûreté nationale avaient détecté des publications numériques incitant les utilisateurs des plateformes et applications des réseaux sociaux à l’émigration irrégulière à travers Bab Sebta, indique une source sécuritaire.

Les investigations techniques et les enquêtes de terrain effectuées ont permis de reconnaître les suspects et de les appréhender, lors d’opérations de sécurité exécutées à Tétouan, Tanger et Fnideq. Les mis en cause font l’objet d’une enquête judiciaire menée par le service préfectoral de la police judiciaire de Tétouan, pour révéler le véritable mobile de ces actes. Les recherches se poursuivent pour arrêter les complices ayant participé à l’édition et à la diffusion desdits contenus.