Opération Marhaba : La Fondation Hassan II pour les MRE ouvre son centre d’accueil

Dans le cadre de l’Opération Marhaba 2023, qui se déroule depuis le 5 juin jusqu’au 15 septembre cette année, la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger a ouvert aux Marocains du monde un centre d’accueil, pour toute cette durée, du lundi au vendredi, de 9h30h à 16h 30. L’acceuil se fait au siège de la Fondation situé au 67 boulevard Ibn Sina, Agdal, Rabat. Des services à distance sont également proposés avec tous les pôles de la Fondation, du lundi au vendredi, de 9h30 à 16h30.

Le centre d’accueil a vocation à permettre «une interaction directe avec des cadres spécialisés de la Fondation dans les domaines juridiques et économiques, et avec deux cadres de la Direction générale des impôts et de l’Agence nationale de la conservation foncière du cadastre et de la cartographie», souligne un communiqué parvenu à Yabiladi. Par ailleurs, «un cadre de l’Administration des douanes et impôts indirects suit en ligne les demandes en lien avec son domaine d’intervention», a ajouté la même source.

Créée par feu le roi Hassan II en 1990 et présidée par la princesse Lalla Meryem, la Fondation Hassan II pour les MRE contribue à «maintenir les liens fondamentaux» entre les Marocains du monde et la mère patrie. A cet effet, les services de l’institution sont proposés tout au long de l’année, que ce soit dans le domaine de «l’assistance juridique et sociale, de la promotion économique, la coopération et le partenariat, la promotion et le soutien aux artistes», ou encore «l’animation culturelle et religieuse».