Gaz : Attijariwafa bank finance un projet de Sound Energy à plus de 2,3 MMDH au Maroc

La société britannique Sound Energy a annoncé avoir eu «une offre conditionnée» du groupe Attijariwafa bank, pour un financement maximum de 2,365 MMDH de la phase II du projet gazier de Tendrara. Il s’agit ainsi du plus grand financement du genre au Maroc et qui devrait servir à la conception, au forage, à la construction et à l’exploitation de puits, d’une unité de traitement et d’un gazoduc reliée au Gazoduc Maghreb-Europe, de manière à acheminer et à vendre le gaz naturel. Garanti à 100% par le groupe bancaire marocain, ce prêt est d’une durée de douze ans, dont deux de période de grâce.

Ce financement est conditionné notamment par un niveau d’endettement maximum de 65%. Président exécutif de Sound Energy, Graham Lyon a souligné, dans ce sens, que «la majorité des conditions suspensives à l’offre» étaient prévisibles. «Nous en proposons un certain nombre depuis longtemps», a-t-il ajouté. Le 23 juin dernier, la société britannique a déjà annoncé avoir mandaté Attijariwafa bank pour mettre en place une facilité de dette senior à long terme, d’une durée de 12 ans et de près de 2,25 MMDH.

Depuis novembre 2021, Sound Energy a signé un accord avec l’Office national de l’électricité et de l’eau (ONEE) pour la vente du gaz naturel de la concession de Tendrara, sur dix ans. Le Britannique s’est engagé à livrer au Gazoduc Maghreb-Europe un volume annuel pouvant atteindre jusqu’à 350 millions de mètres cubes. En mars 2022, un accord a autorisé le raccordement des deux, à travers un nouveau gazoduc prévu d’être construit sur 120 km.

Actuellement, la production marocaine de gaz naturel s’élève à 100 millions de mètres cubes. La consommation annuelle totale s’élève à 1 milliard de mètres cubes, qui est couverte par le marché international.