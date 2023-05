CAN U17: Qualifié pour la finale, le Maroc affronte le Sénégal

L'équipe nationale du Maroc s'est qualifiée pour la finale de la 14e édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN-2023) de football des moins de 17 ans, en battant en demi-finale son homologue du Mali par 6 tirs au but à 5 (temps réglementaire 0-0), dimanche à Constantine en Algérie.

L’équipe marocaine a imposé son style de jeu, parvenant à juguler les ardeurs des Maliens qui se présentaient à cette demi-finale comme une équipe invincible au parcours presque parfait lors de cette CAN, avec notamment zéro but encaissé. Fidèles à leur schéma tactique, les poulains de l’entraîneur Said Chiba ont verrouillé leur zone, laissant les Maliens exercer une possession stérile de la balle, tout en tentant de les surprendre par des contre-attaques.

Lors de la séance de tirs au but, les joueurs marocains ont, encore une fois, fait valoir leur atout principal qui leur a permis de signer un parcours réussi en cette CAN, à savoir un mental infaillible et une capacité de rester dans la partie jusqu’au bout. En effet, menés 3 à 1 après trois penalties tirés, les Lionceaux de l’Atlas trouvent les ressources nécessaires pour renverser la situation, grâce notamment à un Benrhozil magistral qui sauve les deux derniers tirs au but de la première série (3-3), avant de stopper le troisième penalty de la deuxième série (6-5).

Les Lionceaux de l’Atlas affronteront en finale, vendredi prochain à Alger, le Sénégal, qui a battu le Burkina Faso aux tirs aux buts (5-4/temps réglementaire : 1-1), dimanche à Annaba.