Diaspo #288 : Ayoub Salem, un journaliste au service des Marocains en Turquie

Ayoub Salem dirige «Maghreb Foundation», une association qui se penche sur les problèmes de la communauté marocaine résidant en Turquie. Un travail associatif en parallèle à son travail au sein de la Radio-télévision de Turquie (TRT).

Le Marocain est né en 1988 dans la ville de Meknès, où il a étudié jusqu'à l'obtention du baccalauréat, puis a choisi de poursuivre ses études à l'étranger. Il s'est rendu à Istanbul en 2007, et après avoir étudié la langue turque, dont la maîtrise est une condition pour entrer dans les universités, il a choisi d'étudier «la radio, la télévision et le cinéma». Il s'est ensuite spécialisé dans la production et la réalisation.

«Mon expérience en Turquie était différente. Ma famille n'était pas aisée. J'ai vendu mon ordinateur portable pour payer le billet d'avion», confie-t-il à Yabiladi. A l’époque, le pays n’accueillait pas une si grande communauté marocaine. «Je n’avais pas obtenu de bourse et il a fallu beaucoup d'efforts pour surmonter toutes ces difficultés», reconnait-il aujourd'hui.

Après avoir obtenu son diplôme, il a rejoint l'Agence Anadolu en 2012. Trois ans plus tard, il rejoint TRT, où il officie toujours. Son expérience avec le réseau médiatique turc l'a «familiarisé avec les cultures de différents pays» et lui a permis d’élargir ses perceptions et ses connaissances.

Le travail associatif

Alors qu’il était étudiant, Ayoub Salem a participé à la création de la première coordination des étudiants marocains en Turquie. «Nous avons travaillé pour aider les étudiants marocains et leur épargner les difficultés que nous avons rencontrées au début de notre séjour ici», explique-t-il à propos de cette initiative.

En 2017, avec un certain nombre de Marocains, le Meknassi a été parmi les fondateurs du Conseil des communautés arabes de Turquie, ainsi qu'un certain nombre d'organisations gouvernementales et non gouvernementales turques. Ledit conseil compte désormais 13 pays arabes parmi ses membres, tandis que le Marocain y occupe le poste de secrétaire général.

«Au sein du Conseil, nous essayons de faire connaître le patrimoine culturel marocain, et de défendre les dossiers des Marocains en Turquie auprès des institutions de gestion de l'immigration et de santé. Nous essayons de résoudre les problèmes juridiques et de réduire la charge qui pèse sur les autorités turques en encadrant les communautés arabes, puisque nous organisions des cours d'intégration, qui ont laissé un écho positif.» Ayoub Salem

Avant la pandémie du Covid-19, le journaliste et associatif crée «Maghreb Foundation», qui devient le représentant officiel de la communauté marocaine au sein du Conseil. Elle est également «le représentant officiel de la communauté marocaine auprès des autorités turques et le foyer pour toutes les compétences marocaines».

Une ONG au service des Marocains et du Maroc

«'’Maghreb Foundation'’ travaille dans toutes les provinces turques. Lors du récent tremblement de terre, nous avons aidé les Turcs et nous avons coordonné avec les Marocains du monde entier pour apporter de l'aide. Nous avons aussi prêter main forte aux Marocains touchés par cette catastrophe», souligne-t-il.

«Nous espérons coopérer avec les organes de tutelle au Maroc, pour créer un dynamisme au sein de la communauté marocaine en Turquie qui, selon les estimations, compte environ 45 000 personnes, afin qu'elle puisse jouer son rôle de diplomatie parallèle. Nous voulons que les Marocains deviennent des acteurs en termes de défense des constantes du Royaume, de consolidation de la culture marocaine et de consolidation du principe de citoyenneté.» Ayoub Salem

L'ONG vise à «ouvrir la voie aux immigrés marocains résidant en Turquie pour exprimer leurs idées, les informer sur les procédures judiciaires et les accompagner pour faciliter leur intégration en écoutant leurs problèmes et en renforçant leurs positions au sein de la société turque», nous confie son fondateur.

Elle œuvre également à l'organisation de séminaires, de conférences scientifiques, à l'encadrement d'ateliers métiers spécialisés sous la direction d'enseignants marocains et turcs, invite également les compétences de la diaspora pour mettre l'histoire marocaine sous les feux des projecteurs et organise des expositions pour mettre en avant les atouts touristiques du Maroc afin d'attirer les hommes d'affaires et les investisseurs à visiter le Royaume et soutenir l'économie marocaine.