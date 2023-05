Le bureau de liaison d’Israël au Maroc a un nouveau chef. Le poste était vacant depuis le départ, fin mars, d’Alona Fisher-Kamm. Son successeur est Shai Cohen. L’annonce de la nomination de ce diplomate s’est faite d’une manière indirecte par la représentation diplomatique israélienne à Rabat.

Dans un tweet, la chancellerie a indiqué que le ministre Nir Barakat s'est rendu à «Meknès pour inaugurer le premier pavillon israélien au Salon international de l'agriculture. Il a visité l'espace d'exposition, accompagné de l'ambassadeur Shai Cohen et d'une délégation diplomatique de haut rang pour soutenir les entreprises israéliennes qui participent aux activités de cet événement international».

Cohen s’est félicité, ce jeudi dans un autre tweet, du «succès» de la visite du ministre israélien de l’Economie et de l'industrie, Nir Barkat.

A very successful visit of Israeli Minister of Economy and Industry @NirBarkat in #Maroc which lays a series of projects and initiatives for bilateral and regional cooperation ???? https://t.co/I3DqgA8r6X