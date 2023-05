OPE/Marhaba : Ceuta dénonce son exclusion de la réunion préparatoire avec le Maroc

La Confédération des hommes d’affaires de Ceuta (CECE) a dénoncé, cette semaine, l’exclusion de Ceuta de la réunion, tenue la semaine dernière à Algésiras, entre le Maroc et l’Espagne pour la préparation de l’Opération Traversée du Détroit (OPE)/Marhaba 2023. Dans une réaction relayée par El Faro de Ceuta, la CECE a considéré comme «inacceptable» que Ceuta «n'a pas été représentée» lors de ladite réunion qui a permis d'exposer les détails du dispositif qui facilitera le transit de milliers de personnes en été.

Le média local rappelle que les responsables des ports de Tarifa, Tanger-Med et Tanger-Ville, les directeurs généraux de la Marine marchande d'Espagne et du Maroc, l'Autorité Portuaire de la Baie d'Algésiras, les représentants des ports d'Algésiras et de Tarifa, ainsi que Álvaro Rodríguez Dapena, président des Ports d'Etat du ministère des Transports y étaient présents.

«Chaque année, nous constatons à quel point la fluidité dans le passage frontalier n'est pas exigée du Maroc pour empêcher l'effondrement de la ville pendant l'OPE», dénoncent les entrepreneurs de Ceuta, estimant que cette situation provoque «des effondrements et des plaintes qui font de Ceuta un lieu hostile, avec une image publique dans les médias qui génère une publicité négative» de la ville. Or, «malgré l'indéniable répercussion non seulement logistique mais aussi économique et sociale que l'OPE sur la ville de Ceuta, les représentants de son port n'étaient pas présents à cette réunion», s'étonnent-ils.

La CECE juge ainsi «inacceptable» que Ceuta «ne soit pas représentée dans les étapes préparatoires de l'OPE» afin de pouvoir garantir un impact économique et touristique positif pour tout le tissu social et commercial de la ville, dérivé du trafic élevé de personnes et de véhicules. Dans ce sens, l’instance a adressé une demande formelle à la délégation du gouvernement espagnol à Ceuta et aux Ports d'Etat exigeant la présence d’un responsable du port de Ceuta lors des prochaines réunions avec le Maroc.