Hydrogène vert : La presse allemande met en avant le rôle «important» du Maroc

Alors que le Maroc doit à l'avenir approvisionner l'Allemagne en hydrogène vert, l'émission Tagesschau diffusée sur la première chaîne allemande Das Erste a consacré un reportage sur les atouts du Royaume, rappelant comment le pays est considéré comme «pionnier de l'Afrique en matière d'énergie verte».

La même source a rappelé que le Royaume occupe la septième place de l'indice de protection climatique 2023, juste derrière des pays comme le Danemark et la Suède. «L'énergie "verte" issue de l'eau, du vent et du soleil couvre déjà 20% des besoins énergétiques du Maroc. Le pays a encore des projets ambitieux», explique l'expert marocain en énergie Rahal Lagnaoui.

Si le pays ambitionne de devenir leader mondial dans la production d’hydrogène vert, et ce avec le soutien de l’Allemagne, le Maroc compte construire une usine d’hydrogène (plus de 300 millions d’euros) et dont le premier hydrogène vert devrait être produit à partir de 2025. «Avec l’investissement allemand, le Maroc fait avancer son tournant énergétique ; en contrepartie, l’Allemagne recevra à l’avenir de l’hydrogène vert marocain», indique-t-on.

«L'idée n'est pas de faire du Maroc la future "Russie de l'hydrogène" mais un acteur important avec lequel nous pouvons produire de l'hydrogène vert à haute valeur ajoutée et à faible coût, de manière compétitive et à court terme», déclare Samir Rachidi, chef adjoint de l’Institut national de recherche sur l’énergie solaire et les énergies nouvelles (IRESEN).

L'alliance germano-marocaine permettra au Maroc d'«accélérer sa propre transition énergétique et de réduire ainsi sa dépendance aux combustibles fossiles et l'importation d'énergie fossile», ajoute l’émission. Celle-ci rappelle toutefois quelques défis, à commencer par la rareté de l’eau et la sécheresse. Pour cela, «l’idée est en fait d’utiliser exclusivement de l’eau de mer dessalée pour produire de l’hydrogène», explique Samir Rachidi.

Tagesschau rappelle, dans ce sens, que la KfW investit actuellement environ 700 millions d’euros dans le secteur marocain de l’eau, car «avec leur partenariat sur l’hydrogène, l’État marocain et l’État allemand visent une situation de gagnant-gagnant».