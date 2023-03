Inclusion financière : La reine Máxima attendue lundi au Maroc

La reine Máxima des Pays-Bas, mandataire spéciale du Secrétaire général des Nations unies pour la promotion de services financiers accessibles à tous qui favorisent le développement (UNSGSA) est attendue lundi au Maroc. Elle s'y rendra pour promouvoir l’argent mobile, les fintech et la finance verte inclusive, indique le bureau de l'ONU au Maroc, dans un communiqué. Le déplacement, prévu du 20 au 23 mars 2023, a également pour objectif de promouvoir une plus grande avancée des progrès accomplis ces dernières années par le Maroc dans le domaine de l’inclusion financière.

Lors des réunions et des discussions, la mandataire spéciale insistera sur les investissements essentiels qui aideront à lancer le marché des paiements numériques au Maroc, notamment pour servir de rampe d’accès au secteur financier formel pour les groupes traditionnellement mal desservis tels que les femmes et les petits commerçants. Elle évoquera également la manière dont le secteur des fintech peut progresser davantage au Maroc, notamment avec la promotion de technologies qui peuvent aider à faire face aux risques, aux coûts et aux obstacles géographiques aux services financiers dans le Royaume.

La reine des Pays-Bas mettra en outre l’accent sur la finance verte inclusive, en particulier sur le rôle des services financiers dans le renforcement de la résilience et l’adaptation aux risques climatiques. «Le Maroc est considéré comme un leader de la finance durable, ayant notamment publié une feuille de route pour aligner le secteur financier marocain sur le développement durable», rappelle le communiqué.

Selon la base de données Global Findex (2021) de la Banque mondiale, 44% des adultes marocains ont accès à un compte financier formel, une augmentation par rapport aux 29% de 2017. Le Maroc cible un taux d’inclusion financière de 50% en 2023 et de 75% en 2030. Pour autant, environ 15 millions d’adultes au Maroc ne sont toujours pas bancarisés.

Le communiqué rappelle que cette visite est la première effectuée par la reine Máxima au Maroc en tant que Mandataire spéciale.