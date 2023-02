Algérie - Royaume-Uni : La question du Sahara abordée lors d'une réunion entre Belani et Heappey

Amar Belani et James Heappey, lundi à Alger. / DR

Le secrétaire général du ministère algérien des Affaires étrangères, Amar Belani, a reçu ce lundi à Alger, le vice-ministre britannique de la Défense, chargé des Forces armées britanniques et député James Heappey, en visite de travail en Algérie. Les deux parties ont eu «des entretiens approfondis sur la réalité des relations algéro-britanniques et les moyens de les valoriser pour les élever à des niveaux qui reflètent les capacités et les aspirations des deux pays amis», indique la diplomatie algérienne dans un communiqué.

Selon la même source, «les consultations algéro-britanniques ont porté, notamment, sur la coopération entre les deux pays dans le domaine de la sécurité». Les deux responsables ont abordé de «nombreuses questions régionales et internationales d'intérêt commun, surtout la situation en Libye, au Mali et dans la région du Sahel en général».

Le communiqué souligne que les deux responsables ont également abordé la question du Sahara occidental. A cet égard, «les parties algérienne et britannique ont affirmé leur soutien aux efforts de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies pour la question du Sahara occidental, Staffan de Mistura, visant à encourager les parties du conflit à relancer le cours des négociations et parvenir à une solution politique permanente mutuellement acceptable qui garantisse le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, conformément aux règles de la légitimité internationale et du droit international», écrit la diplomatie algérienne.

Il y a deux semaines, Amar Belani a abordé la question du Sahara lors d’une réunion avec l'ambassadeur de l'Union européenne (UE) en Algérie, Thomas Eckert, profitant de l’occasion pour critiquer le Maroc et dénoncer «la complicité de certaines parties internationales bien connues, dans le but de saper le cours de la décolonisation au Sahara occident».