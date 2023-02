France : Décès de deux frères marocains sur l’autoroute A9 du Gard

Deux ressortissants marocains âgés de 31 et de 37 ans ont perdu la vie, dans la nuit de vendredi à samedi, à la suite d’un accident sur l’autoroute A9, dans le Gard. Il s’agit de Yassine et Zakaria Bougteb, issus d’une famille de six enfants. Le drame a impliqué trois véhicules légers et un poids lourd. L’un des conducteurs, âgé de plus de 80 ans, roulait à contresens avant de percuter la voiture des défunts. Il est également décédé.

Les sapeurs-pompiers décrivent un accident «à forte cinétique», ayant eu lieu vers 3h30 dans le sens Lyon-Montpellier. Les sources médiatiques indiquent qu’un homme de 50 ans et un adolescent de 16 ans, «choqués, ont par ailleurs été pris en charge par une cellule d’urgence médico-psychologique». Pour sa part, le conducteur du poids lourd, âgé de 25 ans, en est sorti indemne.

Cité par l’AFP, le colonel de la gendarmerie du Gard, Didier Ressayre, a déclaré que l’accident était lié «au conducteur octogénaire» qui roulait «à contresens sur l’autoroute». Une enquête a été ouverte pour définir les circonstances du drame.

A Saint-Rambert-d’Albon (Nord Drôme) où les deux frères Bougteb résident, la communauté marocaine et les habitants sont en deuil. Une collecte de fonds a été lancée en ligne, pour soutenir les proches. «Mourir de cette manière alors qu’ils n’y étaient pour rien du tout, c’est tragique !», a déclaré à Le Dauphiné Gérard Oriol, le maire de la commune. «Mais mon rôle était de leur apporter tout mon soutien», a-t-il souligné, après avoir annoncé la nouvelle à la famille.

Cité par la même source, Jamal, cousin des deux défunts, rappelle que ces derniers s’étaient installés dans la commune pour «travailler dur et aider leurs parents». «Yassine était arrivé du Maroc il y a six ans et Zakaria l’avait rejoint il y a deux ans. La mécanique, c’était leur passion», a-t-il déclaré.

Yassine Bougteb était père de famille. Il laisse derrière lui une épouse et une petite fille. Sa dépouille ainsi que celle de Zakaria devraient être rapatriée au Maroc.