Mondial 2022 : Walid Regragui et les Lions de l’Atlas se félicitent d’un sacre historique

Après le match marathon en huitième de finale du Mondial 2022 face à l’Espagne, terminé par une séance de tirs au but en faveur du Maroc, le sélectionneur national Walid Regragui s’est félicité de la prestation des Lions de l’Atlas. «On a fait un match énorme tactiquement. Ils ont suivi le plan. C’était dur. On savait qu’aux tirs au but, on avait l’un des meilleurs gardiens du monde. Bravo à eux, on rentre dans l’histoire. En Afrique, il faut être ambitieux. Ils y ont cru», a-t-il déclaré, lors de la conférence de presse de l’après-match.

A la suite de cette qualification historique aux quarts de finale de la grand-messe footballistique, tenue au Qatar en ce moment, l’entraîneur voit encore plus grand. «On a du cœur. Maintenant, pourquoi pas gagner la Coupe du monde ? Ça va être dur mais avec du cœur, on peut faire beaucoup de choses. Mais là, il faut surtout récupérer et profiter», a-t-il encore indiqué.

Walid Regragui a, par ailleurs, profité de cette conférence de presse pour réagir publiquement à l’appel téléphonique reçu du roi Mohammed VI, après le sacre. «C’est quelque chose d’extraordinaire, surtout pour un Marocain. Ses mots nous poussent toujours à faire plus. Ils nous montrent toujours le chemin pour qu’on donne le maximum. Son discours est toujours le même : il est d’abord fier des joueurs. Il est fier de nous et cela nous donne envie de nous surpasser encore plus», a-t-il déclaré, en réponse à une question des journalistes.

Par la même occasion, le sélectionneur a salué la politique royale menée dans le domaine du football national.

«On essaye sur le terrain de montrer que le Maroc est en train d’avancer et que nous sommes un peuple qui veut grandir par le biais du football. C’est un biais pour monter aussi que nous sommes un grand pays. On ne remerciera jamais Sa Majesté pour ce qu’il fait pour nous, pour le football et pour le Maroc. On se bat pour les Marocains et pour sa majesté.» Walid Regragui

Un effort collectif de tous les joueurs

Homme du match et incontestablement homme clé de cette qualification après les tirs au but, lors desquels il a repoussé deux tentatives de l’Espagne, Yassine Bounou a fait part de son bonheur extrême. «Vous connaissez les pénaltys, c’est un peu de chance, d’intuition. On l’a emporté, c’est le plus important», a-t-il déclaré, visiblement ému, au micro de la chaîne BeIN Sports.

Le portier, qui évolue par ailleurs en club au sein du FC Séville, a tenu à saluer l’effort collectif de tous les Lions de l’Atlas. «Ils ont fait le job. Ce n’est pas facile de rester concentré pendant 120 minutes face à une équipe espagnole qui domine bien, qui a la possession. Quand je regardais les joueurs courir, c’était incroyable», a-t-il ajouté.

«On va rester concentré sur soi-même et sur la récupération. On va affronter le prochain match avec cette envie et ce plaisir qu’on voit dans tous les yeux de nos supporters.» Yassine Bounou

A l’issue de ce match, Sofiane Boufal a également remercié «tous les supporters marocains à travers le monde pour leur soutien». Il a dédié cet exploit à «tout le peuple marocain, tous les peuples arabes et tous les peuples musulmans du monde». «On vient d’écrire l’Histoire (…) Les émotions qu’on a eue le long de ce match sont incroyables», a-t-il déclaré en direct.

«On serre les dents et on va encore serrer les dents»

Blessé au dos et donné incertain pour ce match, jusqu’à ce mardi dans la mi-journée, Sofyan Amrabat a finalement été la dynamo indispensable de ce sacre historique. Très ému aussi à la fin de cette rencontre, le joueur de milieu a exprimé sa détermination à ne pas lâcher ses coéquipier. «Je ne savais pas si je pouvais jouer ce match. La nuit dernière, je suis resté debout jusqu’à trois heures du matin avec le kinésithérapeute. J’ai eu une injection avant le match aussi. Je ne pouvais pas abandonner les gars et mon pays», a-t-il dit.

Capitaine de l’équipe, Romain Saïss a eu des mots qui ont beaucoup raisonné avec ceux du sélectionneur national. «On voulait que ce soit une belle fête, on voulait écrire l’Histoire ; c’est ce que nous sommes en train de faire. On a envie de continuer à nous pousser dans nos limites, le plus loin possible ; c’est ce qu’on fait : on travaille beaucoup, on est très respectueux des consignes de notre plan de jeu. Quand on voit tout le monde travailler comme ça sur le terrain, c’est juste magnifique. On est récompensé de nos efforts. Aujourd’hui est une grande fête pour tous les marocains. On est très heureux», a-t-il déclaré, après le sacre.

«On savait que ce serait un match [contre l’Espagne, ndlr] compliqué, qu’on allait courir beaucoup (…) Comme l’a dit le coach, il faut savoir se sacrifier pour le pays et on voit que cela paye», a encore confié Romain Saïss. Les incertitudes initiales, avant le début du Mondial et surtout après que les groupes de la phase de poule ont été dévoilés, ont désormais laissé place au rêve et à l’ambition.

Le capitaine des Lions de l’Atlas rejoint ainsi Walid Regragui, en ne cachant pas son souhait de voir la sélection nationale aller le plus loin possible, lors des phases finales. «On serre les dents et on va encore serrer les dents, mais on sera là en quart de finale et on espère continuer notre bout de chemin», a indiqué Romain Saïss.