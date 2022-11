Santé en Afrique : Mohammed VI plaide pour une coopération Sud-Sud

Marrakech accueille, du 16 au 18 novembre, la Première Conférence africaine sur la réduction des risques en santé. La séance d’ouverture a été marquée par un message du roi Mohammed VI adressé aux participants, dont lecture a été donnée par le ministre de la Santé et de la Protection Sociale, Khalid Ait Taleb.

Un discours dans lequel, le souverain a indiqué que la santé est l’un des défis majeurs auxquels est confronté le continent africain, notant que la pandémie Covid-19 a bel et bien mis en évidence l’importance du travail collectif dans ce domaine, ainsi que «la nécessité de multiplier les projets sanitaires et de pourvoir nos pays des infrastructures sanitaires indispensables».

«Nous avons adopté une nouvelle approche géostratégique. Inscrite dans le cadre de la coopération Sud-Sud, elle s’articule autour des notions de solidarité, de coopération et d’intérêt commun et se donne pour finalité ultime de servir au mieux les intérêts du citoyen africain.» Roi Mohammed VI

«Notre pays a lancé plusieurs projets dans bon nombre de pays africains», rappelant que le Maroc a notamment œuvré à la construction de cliniques et d’hôpitaux (particulièrement au Mali, Sénégal et Guinée, ndlr) ainsi qu’à l’acheminement d’aides humanitaires sous forme de matériel et d’équipements médicaux et de médicaments.

Pour mémoire, en juin 2020, le roi Mohammed VI avait donné ses instructions pour l’envoi d’aides médicales au profit de 15 pays du continent. Une contribution du Maroc destinée à appuyer les efforts de ces Etats pour faire face à la propagation de la pandémie du Coronavirus. L’initiative royale a été chaleureusement saluée par les représentants de ces Etats africains.

«Le Maroc, a précisé le souverain, soutient toutes les initiatives multilatérales constructives et l’action conjointe menées dans ce domaine à l’échelle du continent.»