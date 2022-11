Espagne : ATIM se félicite de la condamnation à 42 ans de prison du violeur de 6 saisonnières

L’Association des travailleurs et immigrés marocains (ATIM) s’est félicitée, cette semaine, de la condamnation récente d’un accusé de crimes sexuels et d’exploitation au travail à Torre Pacheco. Dans une déclaration parvenue à Yabiladi, la vice-présidente de l’ONG et sa présidente à Murcie, Sabah El Yaacoubi, a estimé que ce jugement exemplaire était une mise en garde à «tous ceux qui commettent ce genre de crime».

Le tribunal numéro 5 de la province de Murcie, situé à Catagènes, a récemment condamné le ressortissant marocain Mimoun Zouhir, directeur agricole, pour abus sexuels sur six ouvrières saisonnières marocaines sans-papier. Il a été reconnu coupable de six crimes d’abus sexuels et de viols, passibles de sept ans de prison chacun, soit un total de 42 ans, outre l’interdiction d’approcher les victimes et une mesure probatoire de cinq ans, exécutée après les peines privatives de liberté.

Pour ATIM, «c’est une victoire douce-amère, car il ne s’agit là que d’un maillon parmi une chaîne d’entreprises qui s’enrichissent en exploitant des femmes sans papiers et sans ressources». «Nous savons que tant qu’il y aura des travailleurs en situation administrative irrégulière et vivant dans une vulnérabilité économique, les risques et les abus continueront à se produire», estime la militante.

Sabah El Yaacoubi renouvelle ainsi son plaidoyer pour que «la traite des êtres humains fasse désormais l’objet d’enquêtes tant au niveau de l’employeur qu’au niveau des intermédiaires». «Pour cette raison, nous continuerons à nous battre jusqu’à ce que tous les exploiteurs tombent, pour la régularisation administrative de tous les citoyens immigrés et jusqu’à ce que toutes les vies se valent», a-t-elle promis.