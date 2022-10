Le Maroc et l'Espagne veulent inclure l’Espagnol dans l’enseignement primaire

Le ministre de l’Education nationale, de l’enseignement préscolaire et des sports du Maroc, Chakib Benmoussa et son homologue espagnole Pilar Alegria, lundi à Madrid. / DR

Le ministre de l’Education nationale, de l’enseignement préscolaire et des sports du Maroc, Chakib Benmoussa a tenu, lundi à Madrid, une réunion de travail avec son homologue espagnole Pilar Alegria. Une occasion au cours de laquelle les deux responsables ont analysé les progrès en matière de collaboration éducative.

Les deux ministres ont également «évalué les voies pour le développement de l’espagnol comme langue étrangère dans les écoles marocaines, principalement par le renforcement de la formation des enseignants d’espagnol», rapporte l’agence Europa Press. La collaboration éducative est «une priorité dans les relations bilatérales» entre les deux pays depuis l’adoption de la Déclaration conjointe du 7 avril dernier, indique le ministère espagnol de l'Éducation et de la formation professionnelle.

Parmi les autres questions abordées lors de la réunion et sur lesquelles se penchera le Groupe de travail bilatéral sur l’éducation, la formation professionnelle et l’enseignement supérieur, la même source cite «la formation des enseignants, la numérisation et la création de sections bilingues d’espagnol dans le domaine scientifique».

Ont également assisté à la rencontre le secrétaire d’État à l’Education, José Manuel Bar, qui a accompagné le ministre marocain lors de sa visite à l’Institut national des technologies éducatives et de formation des enseignants (INTEF), et l’Ambassadrice du Maroc, Karima Benyaich, conclut-on.