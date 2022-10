Maroc-Espagne : Neuf arrestations dans le démantèlement d’un réseau à Laâyoune

La police marocaine a arrêté neuf personnes à Laâyoune, accusées d’appartenir à un réseau d’immigration et de trafic d’êtres humains, pour avoir organisé le départ d’une embarcation avec 28 migrants subsahariens vers les îles Canaries. Citant ce lundi une source sécuritaire, l’agence espagnole EFE ajoute que ces personnes, de nationalité marocaine et âgées de 26 à 37 ans, ont été arrêtées dimanche lors de deux interventions simultanées dans deux maisons de la ville.

Les services de sécurité ont saisi au cours de l’opération deux véhicules, des téléphones portables et une somme d’argent, probablement tirée de cette activité criminelle, selon la source. Le chef présumé de ce réseau et l’un de ses complices étaient recherchés par la police judiciaire des villes de Laâyoune et de Dakhla et les autorités marocaines de Beni Mellal et de Tanger, pour leur implication présumée dans des délits d’immigration et de fraude.

Les neuf personnes suspectées d’avoir organisé les départs en pateras vers les Iles Canaries depuis les côtes du Sahara ont été placées en garde à vue. Les 28 migrants font l’objet d’une enquête sous la supervision du Bureau du Procureur pour révéler toutes les circonstances de cette affaire, conclut la même source.