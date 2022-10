Migration : Le Maroc et l’Algérie, principaux points de départs vers les côtes espagnoles

L’Algérie et le Maroc restent en 2022 les principaux points de départ à partir desquels les migrants irréguliers tentent d’atteindre par la mer la péninsule ibérique les Canaries, indique jeudi un rapport de la Commission européenne. Cité par l’agence EFE, le document indique que du 1 janvier au 25 septembre dernier, 22 921 arrivées irrégulières ont eu lieu sur la route de la Méditerranée occidentale, soit une baisse de 16% par rapport à la même période en 2021 et une augmentation de 7% par rapport à 2019.

Les arrivées aux Canaries, 12 347 en 2022, restent 5% inférieurs à ceux de 2021, mais presque 13 fois plus qu’en 2019, précise-t-on, ajoutant que les principaux pays d’origine de ceux qui empruntent la route occidentale sont le Maroc, l’Algérie, le Sénégal, la Côte d’Ivoire et la Guinée.

Jusqu’au 25 septembre, 116 610 arrivées irrégulières ont été détectées dans toute la Méditerranée, soit 39% de plus qu’en 2021 et 47% de plus qu’en 2019. Les chiffres sont loin de ceux de 2015, ajoute le rapport.

La route de la Méditerranée centrale reste la plus fréquentée, avec 70 088 arrivées, 55% de plus qu’en 2021 et 634% de plus qu’en 2019. Presque toutes les personnes qui ont utilisé cette route sont arrivées en Italie, tandis que Malte a connu une baisse «substantielle», selon la commission européenne.

Les arrivées irrégulières en Méditerranée orientale en 2022 (23 601) ont doublé par rapport à 2021, principalement en raison de la pression migratoire accrue sur Chypre, qui cumule environ 60% des arrivées sur cet itinéraire.

Au cours des sept premiers mois de 2022, les demandes d’asile ont atteint «près de 480 000», contre environ 290 000 à la même période l’année dernière. Les Afghans, les Syriens et les Vénézuéliens ont présenté le plus grand nombre de demandeurs, tandis que l’Allemagne, la France et l’Espagne ont été les pays qui en ont reçu le plus de demandes.