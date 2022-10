Israël : Sept films marocains au 38ème Festival international du film de Haïfa

Le 38ème Festival international du film de Haïfa, qui se déroule du 8 au 17 octobre, présente une variété des meilleurs films du cinéma internationale moderne, dont sept films du Maroc. Les organisateurs ont ainsi choisi une programmation variée tout au long des journées du festival pour les films «Le bleu du Kaftan» de Maryam Touzani (2022), «Reines» de Yasmine Benkiran (2022), «Aya wal bahr» de Maryam Touzani (2022), «Adam» de Maryam Touzani (2019), «Ya khayl allah» de Nabil Ayouch (2013), «Ali Zawa» de Nabil Ayouch (2000) et «Rock the Casbah» de Laïla Marrakchi (2013).

Selon les organisateurs, ces films seront projetés en présence de leurs réalisateurs, notamment avec Maryam Touzani, Leila Marrakchi, Yasmine Benkiran et Nabil Ayouch, qui auront l'occasion d'échanger avec le public du cinéma présent au festival.

Le festival, supervisé par le directeur artistique Yaron Shamir, s'ouvre sur l'un des films les plus attirants de l'année. Il s'agit du film «Don't Worry Darling» d'Olivia Wilde.

Le festival accueillera de nombreux invités étrangers de marque, un grand nombre de films du Moyen-Orient, dont l'Iran, l'Égypte et la Tunisie, ainsi que de nombreuses compétitions, dont le meilleur long métrage israélien et le meilleur documentaire israélien, en plus de la compétition carmel des films internationaux. Le festival décernera le «Prix de la réalisation à vie» à Makram Khoury, l'un des meilleurs acteurs israéliens, qui est aujourd'hui réalisateur et a une forte présence professionnelle dans le domaine du cinéma.

Pendant le festival, sera projeté le film documentaire Sergio Leone, l'Italien qui a inventé l'Amérique, «L'italiano che Inventò l'America» du réalisateur Francesco Zippel.

La réalisatrice tchèque Beata Parkanová, qui a remporté le prix de la meilleure réalisation au Festival du film de Karlovy Vary pour son film «Al Kalima», sera l'invitée du festival. Son film raconte la souffrance d'une famille tchèque ordinaire à la suite du Printemps de Prague de 1968.

Benedetta Argentieri participera au festival avec son documentaire «The Matchmaker», un regard sur une jeune femme britannique qui a rejoint Daech et a persuadé d'autres de se joindre. Le film a été présenté pour la première fois lors de dernier Festival du film de Venise.