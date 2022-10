Conseil national de la presse : Un syndicat de journalistes épingle le gouvernement

La Fédération nationale de la presse, des médias et de la communication (FENAJIC), affiliée à l’Union marocaine du travail (UMT) a appelé, ce samedi, le gouvernement à «assumer ses responsabilités» dans l'organisation des élections pour renouveler le Conseil national de la presse dans un délai raisonnable. Dans un communiqué, la FENAJIC a dit noter «avec préoccupation que le gouvernement a été contraint de publier un décret prolongeant de six mois le mandat des membres du conseil et le renvoyant aux deux chambres du Parlement pour lui donner une formule légale, afin d'éviter un vide qui ne sert pas les intérêts des professionnels», alors que les journalistes subissent «les contrecoups de la fragilité des modèles économiques, de la faiblesse de la gouvernance et du déclin de l'éthique, surtout depuis la crise du Covid-19», poursuit a même source.

La fédération rappelle avoir été la première à «attirer l'attention du gouvernement sur l'expiration de la durée du mandat» du CNP en adressant une lettre à l'autorité de tutelle en juin dernier afin de l'exhorter à organiser en temps voulu les élections du Conseil. «Le ministère concerné s'est tu et notre correspondance n'a pas bénéficié de l'attention que mérite une organisation syndicale avec une large représentation, et est connue pour sa responsabilité et son équilibre», fustige le communiqué.

La FENAJIC appelle à profiter de la période de prolongation pour organiser les élections du Conseil national de la presse, en commençant par annoncer la date des élections, et en écrivant à toutes les parties concernées afin de désigner un représentant au sein du comité de supervision des élections.