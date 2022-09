Israël prévoit d’établir une représentation commerciale au Maroc en 2023

La ministre israélienne de l'Economie et de l'industrie, a annoncé mardi que son pays lancera une représentation commerciale au Maroc en 2023. Intervenant lors de la conférence d’affaire Maroc-Israël organisée à Tel Aviv, Orna Barbivai a affirmé que le potentiel de coopération économique entre l’Etat hébreux et le royaume «est énorme».

«La connexion avec le Maroc semble la chose la plus naturelle au monde. Il y a une volonté mutuelle de promouvoir des processus économiques efficaces (…) Le Maroc n’est qu’un début, et le potentiel est énorme», a-t-elle ajouté, dans des déclarations reprises par la presse de son pays. La ministre a expliqué que la mise en place de cette mission émane d’un «intérêt diplomatique substantiel». «Nous avons donc décidé d’ouvrir un bureau d’attaché économique au Maroc en 2023 pour promouvoir le commerce et l’investissement entre les deux pays», a-t-elle expliqué.

La ministre a mis en avant «les accords de commerce et d'investissement de l'année dernière» signés entre Tel Aviv et Rabat, grâce auxquels «les exportations et les importations ont été exceptionnellement élevées».

En février dernier, un accord de coopération en matière de commerce et d’investissements a été signé par le ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, et la ministre israélienne de l’Économie et de l’industrie en visite au Royaume, Orna Barbivai. Le Maroc et Israël se sont engagés à faciliter l’investissement et le commerce dans les secteurs de l’industrie 4.0, l’agroalimentaire, l’automobile, l’aéronautique, le textile, les technologies de l’eau, les énergies renouvelables, l’externalisation des services, les dispositifs médicaux et l’industrie pharmaceutique.