Bourita ne conduit pas la délégation marocaine au conseil exécutif de l’UA

Nasser Bourita ne participe pas à la 41e session du Conseil exécutif de l’Union africaine, qui se tient les 14 et 15 juillet dans la capitale zambienne, Lusaka. La délégation marocaine qui prend part à la réunion des ministres des Affaires étrangères de l’UA est conduite par Mohamed Methqal, ambassadeur et directeur général de l’Agence marocaine de coopération internationale, rapporte la MAP.

L’ordre du jour de ce conclave comprend, notamment l’élection du pays devant accueillir le siège l’Agence africaine du médicament (AMA). Une course qui devrait se jouer entre le Maroc, l’Algérie et le Rwanda. Le royaume avait annoncé sa candidature par son chef de diplomatie, à l’occasion de la présentation du rapport d’étape relatif à la ratification du traité instituant l’AMA lors de la 40e session ordinaire du Conseil exécutif de l’Union africaine, tenue en février dernier à Addis-Abeba.

«Le Maroc, sous les hautes orientations royales, réitère son appel à partager avec l’Afrique son expérience et savoir-faire pour une coopération Sud-Sud dynamique et croissante portant sur tous les domaines, dont la santé, notamment le secteur pharmaceutique, et est disposé à abriter le siège de l’AMA et à développer des projets de partenariat Sud-Sud avec le CDC-Afrique (les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies)», avait affirmé Nasser Bourita.