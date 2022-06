Mondial féminin U17 : Le Maroc dans le groupe A, avec l'Inde, les Etats-Unis et le Brésil

La sélection marocaine féminine de football des moins de 17 ans évoluera dans le groupe A de la Coupe du monde de la catégorie, qui aura lieu en Inde du 11 au 30 octobre prochain, à l'issue du tirage au sort effectué ce vendredi à Zurich. Cette poule comprend, outre les Lioncelles de l'Atlas, l'Inde, pays hôte, les Etats-Unis et le Brésil.

L'équipe nationale s'est qualifiée pour la première de son histoire pour la phase finale du Mondial féminin en battant son homologue du Ghana aux tirs au but 4 à 2 (temps réglementaire: 2-0/défaite à l'aller: 2-0).

Le groupe B se compose de l'Allemagne, du Nigeria, du Chili et de la Nouvelle-Zélande, tandis que le groupe C est formé de l'Espagne (tenante du titre), de la Colombie, du Mexique et de la Chine. La poule D se compose, quant à elle, du Japon, de la Tanzanie, du Canada et de la France.