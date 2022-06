Gnaoua Festival Tour : Rabat clôt le bal sur des notes de jazz et de blues

Le Gnaoua Festival Tour, après les escales d’Essaouira, Marrakech et Casablanca, clôt sa tournée à Rabat avec cinq concerts sur deux jours le 23 juin, au Théâtre national Mohammed V et le 24 juin au Cinéma La Renaissance. Un communiqué des organsiateurs, parvenu à Yabiladi, indique qu’il s’agira de deux concerts de fusion, deux concerts Gnaoua et un concert de pur jazz.

«Pour la clôture du Gnaoua Festival Tour à Rabat, le jazz prouvera une fois de plus qu’il est l’invité privilégié des Gnaoua, le 23 juin 2022 au Théâtre national Mohammed V», poursuit le communiqué. En effet, Avishaï Cohen, considéré comme l'un des piliers du jazz contemporain, et son Trio, rencontrent sur scène le maâlem au charisme ensorcelant, Hamid El Kasri, emportés par le saxophone et l’accordéon des jazzmen Emile Peirani et Vincent Parisien, et la douceur tout en profondeur de la chanteuse marocaine Nabyla Maan. Le blues s’invite, quant à lui, à Rabat le 24 juin au cinéma La Renaissance, avec Majid Bekkas Afro-Gnaoua Blues Band, qui promettent un blues métissé et profond.

Après deux ans d'absence pour des raisons liées à la pandémie de la Covid-19 et en raison des circonstances qui ne permettent pas l’organisation de sa 23e édition, le Festival Gnaoua, fidèle à son esprit unique, s’est renouvelé une nouvelle fois pour prendre la forme d’une tournée à travers plusieurs villes du Maroc. Si l’ouverture s’est déroulée à Essaouira, le Gnaoua Festival Tour de cette année a fait ensuite escale à Marrakech et puis à Casablanca, le weekend dernier.