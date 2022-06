L'acteur franco-marocain Assaad Bouab à l'affiche de la série Apple TV sur Benjamin Franklin

L’acteur franco-marocain Assaad Bouab fait partie du casting d’une nouvelle série historique consacrée à Benjamin Franklin, un des pères fondateurs des États-Unis, rédacteur et signataire de la déclaration d’indépendance. Dans cette série produite par Apple TV, le comédien donnera notamment la réplique à Micheal Douglas, qui incarne le célèbre Benjamin Franklin.

En tournage au cœur de Versailles, Assaad Bouab joue le rôle du philosophe et dramaturge français Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. Auteur du «Barbier de Séville» et du «Mariage de Figaro», Beaumarchais était un acteur central dans le soutien qu’a apporté la France à la guerre d’indépendance des colonies aux États-Unis face à l’empire britannique. Il avait reçu secrètement du roi Louis XVI l’autorisation de vendre des armes aux indépendantistes américaines, rappelle un communiqué.

Assaad Bouab retrouvera dans la série Thibault de Montalembert, avec qui il a joué dans «Dix pour Cent». Il y interprète le rôle du diplomate et ministre Charles Gravier de Vergennes, qui a cédé aux requêtes de Beaumarchais sur la vente de matériel aux Américains. À leurs côtés, on retrouve Noah Jupe, Daniel Mays, Ludivine Sagnier et Jeanne Balibar.

La mini-série sera diffusée en 8 épisodes pour raconter comment Benjamin Franklin, qui avait alors 70 ans et aucune expérience diplomatique, a réussi à convaincre la France, grande monarchie à l’époque, de souscrire au concept démocratique américain.

Après avoir rejoint le casting de la dernière saison de Peaky Blinders, Assaad Bouab continue son ascension, toujours à la quête de rôles qui ont du sens. «Content de rejoindre cet incroyable casting. Une belle aventure commence» souligne l’acteur sur son compte Instagram.