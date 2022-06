Présentation à Rabat du projet des services écosystémiques au Maroc

Un projet sur les services écosystémiques (SES) au Maroc a été présenté récemment à Rabat, dans le cadre d'une conférence sur le «cadre mondial de la biodiversité post 2020 : quelles perspectives pour préserver les écosystèmes». Initié par le ministère de la Transition énergétique et du développement durable avec le soutien de l'Agence de coopération internationale allemande, le projet concerne les régions pilotes de Béni Mellal-Khénifra et Souss-Massa. Il vise à intégrer la valeur de la diversité biologique et des services écosystémiques dans la planification et les politiques sectorielles.

Ledit projet, qui s'est étalé de fin 2018 à avril 2022, a porté sur le renforcement des capacités des acteurs étatiques, du secteur privé et de la société civile en matière de biodiversité et services écosystémiques et l'intégration des services écosystémiques dans les processus sectoriels et régionaux de planification. Il a aussi porté sur la mise en place des systèmes d'incitation économique et des mécanismes de coopération visant l’utilisation durable des écosystèmes.

Dans ce cadre, l’Atlas de la biodiversité et des services écosystémiques de Béni Mellal-Khénifra a été développé afin de fournir un outil d’analyse, de compréhension, de communication et d’aide à la décision. Le document est présenté comme un inventaire technique regroupant des supports cartographiques, graphiques, photographiques et géométriques tout en différenciant entre quatre thématiques complémentaires, à savoir le capital humain, le capital naturel, la diversité et la richesse des écosystèmes et des services écosystémiques, ainsi que les menaces sur la biodiversité et la gouvernance du capital naturel.

Dans la même région, une base de données regroupant des informations systématiques, taxonomiques et géographiques sur 961 espèces pollinisatrices au Maroc a été réalisée.

Dans la région Souss Massa, le projet SES a développé un géoportail de la route du miel www.sousstainbletourism.com. Développé en français et en anglais, ce portail permet de visualiser tout au long du circuit les différents services écosystémiques disponibles en plus des principaux gîtes touristiques.