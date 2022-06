La HACA rend sa solution de monitoring plus efficace et moins énergivore

La Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA) a présenté, mercredi et jeudi à son siège à Rabat, la nouvelle version de sa solution logicielle de monitoring et de suivi des programmes audiovisuels Haca Media Solutions. Dénommée HMS+, cette nouvelle version de la solution logicielle permet à l’instance de promouvoir de manière significative la qualité de ses outils de régulation.

Conçue et développée par les experts informatiques de la HACA, HMS+ permet d’assurer de façon rigoureuse le suivi des programmes audiovisuels pour s’assurer notamment du respect parles éditeurs de services de radio et de télévision de leurs obligations.

Ces obligations, souligne la HACA, ont trait à des questions comme le respect des règles d'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion, le respect de principes démocratiques et de droits humains, la lutte contre les discriminations et les stigmatisations, le respect de la présomption d’innocence, le respect de la vie privée et du droit à l’image, la protection du jeune public, la déontologie des programmes et l’honnêteté de l’information, ou la promotion de la cohésion et de l’inclusion sociales.

Moins énergivore, la nouvelle version améliore l’optimisation du matériel et de l’espace, la qualité des enregistrements et la sécurité du système. Les équipes de la HACA finalisent par ailleurs les études permettant son utilisation au moyen des énergies solaire et éolienne, souligne un communiqué.

Plusieurs modules y sont inclus, dont le module pluralisme, qui permet d’établir les rapports nécessaires à l’élaboration des relevés du pluralisme. Le module acquisition permet pour sa part l’enregistrement, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, de l’ensemble des programmes diffusés par les services de radio et de télévision marocains, quel que soit le mode de diffusion ou sa localisation. Ils restent accessibles en ligne durant 6 ans pour les programmes radiophoniques et 42 mois pour les services télévisuels.

Aussi, le module étude permet d’analyser des contenus pour étudier le traitement médiatique consacré à des thématiques spécifiques.

Étaient présents des responsables du monitoring des programmes des instances de régulation du Sénégal, de Belgique, de Côte d’Ivoire, de Tunisie, du Mali, de Mauritanie, du Bénin, du Burkina Faso, du Niger, du Tchad, du Togo et du Cap-Vert.