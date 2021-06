Le plus grand hôpital privé au Maroc inauguré à El Jadida

Le Groupe Akdital vient d'inaugurer le plus grand complexe hospitalier privé du Royaume à El Jadida, répondant aux normes internationales parmi les plus strictes. D’un investissement de plus de 220 millions de dirhams (MDH), l’hôpital privé d’El Jadida est la première clinique privée du Maroc et la plus grande structure du Groupe Akdital employant plus de 400 collaborateurs, indique le groupe dans un communiqué.

L'hôpital, d’une superficie de plus 15 000 mètres carrés, est une structure médicale pluridisciplinaire, construit selon les normes hospitalières internationales et désireux de répondre au mieux aux besoins médicaux et chirurgicaux des patients, précise la même source. Cet établissement est doté d’un total de 220 lits d’hospitalisation dont 21 lits de soins intensifs, de 25 box de réanimation, 11 blocs opératoires, un centre de radiologie complet (échographie, mammographie, IRM, radio standard et scanner) et un laboratoire d’analyse médicale doté des dernières technologies.

La structure dispose également d’une unité de cardiologie chirurgicale et interventionnelle. Cette dernière est consacrée aux actes opératoires sur les cavités et les vaisseaux cardiaques (artères coronaires), sans recours à la chirurgie.

Le Président directeur général d'Akdital, Rochdi Talib, a indiqué à cette occasion que «les objectifs du groupe Akdital sont la réalisation et l’ouverture de cliniques répondant aux normes internationales et qui couvriraient une bonne partie du territoire national», ajoutant que la mission du Groupe est de faire de l’accessibilité aux soins une priorité en mettant l’accent sur une prise en charge complète du patient.

L’Hôpital privé d’El Jadida abrite en son sein également le centre international d’oncologie d’El Jadida. Ce centre spécialisé est doté de deux bunkers de dernière génération qui prodigueront des traitements radiothérapeutiques en plus d’un hôpital de jour dédié aux traitements par chimiothérapie.