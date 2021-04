Covid-19 : Le Titan Desert 2021 au Maroc reporté à octobre prochain

Initialement prévue en mai, l’édition 2021 du Titan Desert est reportée du 10 au 15 octobre prochain au Maroc, au vu de l’évolution épidémiologique du nouveau coronavirus dans le royaume et l’émergence de variantes de la Covid-19.

Les organisateurs ont décidé de repousser les dates de cette 16e édition, après concertations avec les autorités du pays et compte tenu des mesures prises par le gouvernement marocain, concernant la prolongation de l’état d’urgence sanitaire, a rapporté le site d’information espagnol AS.

Le passage à octobre permettra de célébrer le Titan Desert avec le même format et le même parcours prévu pour ce printemps, totalisant 640 km et plus de 7 600 m de dénivelés cumulés sur les 6 étapes, pour lesquelles plus de 500 participants sont attendus.

L’événement se tient au Maroc depuis sa création, en 2006. Dans le cadre de la prochaine édition, l’étape «Dakar à vélo» était prévue le 23 mai de 2021. Organisée par Titan World Series (RPM-MKTG et ASO), cette compétition s’est tenue à Almería en 2020 en raison de la pandémie.