Migration irrégulière : Six Marocains secourus en Méditerranée et transférés à Ceuta  

Six Marocains ont débarqué, vendredi soir, dans le port de Ceuta après avoir été secourus dans les eaux du détroit à bord d'une embarcation avec laquelle ils tentaient de rejoindre la côte de Cadix.

Les six occupants du bateau ont été secourus par le Salvamar Atria, un navire de sauvetage, qui a intercepté les migrants après que la Garde civile a notifié Tarifa Traffic, écrit le média local Ceuta Actualidad.

Ce dernier rappelle que la Garde civile a intercepté, mercredi dernier à environ quatre miles de la North Bay, un bateau avec 18 migrants à bord, quelques minutes après son départ de la côte de Ceuta. Tous les occupants de l’embarcation, dont deux femmes, étaient également de nationalité marocaine.

A rappeler que la fermeture des frontières du Maroc avec Ceuta et Melilla, depuis mars dernier à cause de la pandémie du nouveau coronavirus, a donné lieu à une baisse du flux migratoire sur la route de la méditerranée occidentale, sans pour autant le freiner complètement. Depuis l’été dernier, les migrants en provenance du royaume optent de plus en plus pour celle des Îles Canaries, archipel confronté à une crise migratoire.