«Homo Sapiens : les nouvelles origines», une coproduction documentaire Al Aoula-2M-ARTE

Documentaire évènement, «Homo sapiens : les nouvelles origines» sera diffusé samedi 10 octobre en prime sur ARTE à l’occasion de la Fête de la science, le 15 octobre en prime sur la télévision marocaine Al Aoula, puis en janvier 2021 sur 2M. Coproduit par ARTE France, la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT) et Soread 2M, ce projet réalisé au Maroc retrace l’histoire du «nouveau berceau de l’humanité» qu’est le royaume, sur la base des plus récentes recherches archéologiques.

«C’est à Jbel Irhoud que cette formidable aventure scientifique démarre, portée par deux chercheurs passionnés : le français Jean Jacques Hublin et le marocain Abdelhouahed Ben-Ncer», rappelle un communiqué des deux pôles de la télévision publique marocaine, parvenu à Yabiladi. Ainsi, «ce film documentaire aux allures d’enquête scientifique nous explique comment des certitudes ont été ébranlées suite à de nouvelles révélations».

En effet, «tout commence au Maroc, à Jbel Irhoud, dans la région de Safi», rappelle la même source. «Des ossements humains sont découverts dans une mine. Nous sommes en 1960 et c’est le carbone 14 qui permet à l’époque de les dater à plus de 40 000 ans». En 1980, deux chercheurs questionnent cette datation, pensant que ces vestiges seraient plus anciens. «Il s’agit du marocain Abdelouahed Ben-Ncer et du français Jean Jacques Hublin, qui n’ont cessé de l’étudier et de l’analyser, à l’instar de plusieurs générations de chercheurs». Les deux chercheurs initient alors de nouvelles fouilles. Des vérités historiques s’exhument, dont les rebondissements sont retracés par le documentaire.

En effet, de nouveaux restes humains appartenant à cinq personnes sont mis au jour en 2005. Le progrès technologique permet d’en savoir plus sur les ossements qui auraient plus de 300 000 ans, mais aussi sur la datation, les conditions de vie de l’époque...

«L’histoire est belle. Elle a pour théâtre le Maroc ; la région de Jbel Irhoud aujourd’hui classé patrimoine national», décrivent les co-producteurs.