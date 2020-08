Melilla : Un mineur marocain mort noyé en tentant de s'introduire à bord d'un ferry

Un mineur marocain est décédé, mercredi, après être tombé dans les eaux du port de Melilla en tentant de se cacher dans un navire à passagers à destination de l’Espagne.

Dans une déclaration au média local NadorCity, une source a confirmé que le jeune garçon faisait partie d’un groupe de mineurs résidant de manière irrégulière à Melilla, dont les membres tentaient de s'introduire à bord d’un navire, en utilisant des cordes, ce qui a conduit à sa chute et sa noyade.

La même source a ajouté que les sauveteurs ont pu récupérer le corps de la victime, tandis que les autres mineurs se sont enfuis pour échapper aux forces de sécurité espagnoles.

Le média rappelle que plus de 490 mineurs sont logés dans le centre de protection sociale de l’enclave espagnole, la plupart Marocains, et qui attendent de poursuivre leur chemin vers l’Europe via l’Espagne.