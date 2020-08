Salé : Arrestations après des violences ayant causé des dégâts aux biens d'autrui

Les éléments de la brigade anti-gang de la sûreté provinciale de Salé ont interpellé, mercredi soir, sept individus, dont six mineurs. Tous sont soupçonnés d'échanges de violences ayant causé des dégâts matériels aux biens d'autrui par jets de pierres.

Les suspects, âgés de 14 à 17 ans et qui appartiennent à deux factions rivales de supporters de football dans les villes de Rabat et de Salé, étaient entrés dans un conflit qui a dégénéré en un échange de violences et de jets de pierres causant des pertes matérielles au pare-brise d'une voiture garée sur la voie publique a Hay Essalam, a indiqué un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

L'intervention des éléments de police a permis l'interpellation de sept suspects et la saisie d'un couteau en possession de l'un d'eux.

Les mis en cause mineurs ont été placés sous surveillance, tandis que le suspect adulte a été placé en garde, le temps de la poursuite de l'enquête en cours.