Casablanca Baia : 28 000 tonnes de déchets collectés dans le cadre de l’opération Adha 2020

L'opération de nettoyage Aid Al Adha 2020 a connu un franc succès, puisque la durée de remise en état a été réduite de 24h à 12h, soit la moitié du temps d'intervention par rapport à 2019, a indiqué ce lundi la société de développement local Casablanca Baia.

Dans un communiqué, Casablanca Baia explique qu’il s’agit d’un temps record en ces temps de pandémie. «Des témoignages de la population, de l'autorité et des élus ont été très positifs et très encourageants», ajoute-t-on. Et de souligner que le numéro vert, mis en place pour répondre aux alertes des citoyens, a enregistré 0 requête.

Pour la SDL casablancaise, «la campagne communication a été très appréciée par la société civile», tandis que les déchets au deuxième jour de l'Aid ont été «tous collectés et transférés à la décharge».

Quant aux chiffres de cette opération, Casablanca Baia note que près 28 000 tonnes de déchets ont été collectés en 72 heures, alors que 5 500 agents de collecte de nettoiement ont été mobilisés. De plus, l’opération a connu la mobilisation de 400 machines dédiées à la propreté ainsi que 267 opérations de désinfection et désinsectisation en trois jours avec 32 unités d'intervention, conclut-on.