Espagne : A Segrià, précarité d’un saisonnier marocain sans papier dans une région confinée

A Segrià en Catalogne, dans laquelle un foyer d’infection au coronavirus est apparu ces derniers jours, les travailleurs migrants en situation irrégulière sont de différentes nationalités, notamment marocaine.

Ainsi, ce jeudi, le média néerlandais Trouw retrace le parcours d’Ali, un Marocain âgé de 29 ans. Habitant à Bilbao avec sa femme et ses deux enfants, il avait ainsi perdu son emploi dans une boulangerie à cause de la pandémie du nouveau coronavirus. En situation irrégulière en Espagne, il s'est ainsi rendu à Lleida en pleine pandémie, car les fermes de la région avaient besoin de main-d’œuvre pour la récolte annuelle de fruits.

Mais deux mois plus tard, Ali n'a pas récolté de fruits et «vit avec dix autres dans une étable délabrée, où les enclos servent de chambres», raconte le média.

«On nous a dit qu’il y aurait beaucoup de travail ici, même si nous n’avons pas de papiers.» Ali

La région catalane de Segrià, autour de la ville de Lleida, où se trouve cette ferme, est devenue l’un des plus grands foyers d’infection en Espagne. Une partie importante des infections a été enregistrée dans des entreprises fruitières.

De nombreux cueilleurs de fruits qui viennent notamment du Maroc, avec un contrat saisonnier, sont restés bloqués chez eux cette année en raison de la fermeture des frontières, poussant les entreprises à faire appel à des migrants, avec ou sans papier, pour la récolte. La zone est désormais fermée au monde extérieur à cause de la pandémie.

Bien que la mairie de la ville a été mobilisée pour fournir de la nourriture et un abri dans un terrain de football à Ali et ses collègues, ces derniers «ne veulent pas passer de l'étable au terrain de football», mais plutôt «rentrer chez eux». «Ali pourrait peut-être retourner travailler à Bilbao, où il n'y a pas de confinement et espère qu'on lui achètera un ticket de bus» pour enfin rentrer chez lui.